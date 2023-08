Sarà presto abbattuto Cedro dell’Himalaya di via della Rosa

esemplare danneggiato in modo irreparabile e pericoloso

Il Cedro dell’Himalaya (Cedrus deodara) in via della Rosa sarà presto abbattuto perché pericoloso. Il sopralluogo in quota dell’agronomo incaricato e gli esami tomografici realizzati hanno infatti mostrato che l’esemplare, nonostante la apparente vigoria vegetativa, nella parte alta del fusto principale è interessato da una lesione prodotta molti anni fa che ha provocato una carie interna molto estesa e non sono garantite le condizioni strutturali dell’albero. L’esemplare è stato ascritto alla classe D, la massima per il rischio cedimento e per questo si è resa necessaria l’ordinanza di abbattimento.

