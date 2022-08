Sara Morganti è di nuovo campionessa del mondo

EQUITAZIONE – Sara Morganti è Campionessa del Mondo nel freestyle per la terza volta consecutiva. Sara Morganti in sella a Royal Delight è per la terza volta consecutiva la Campionessa del Mondo di Freestyle nel dressage paralimpico.

Sara e Royal Delight, penultime ad entrare in rettangolo per il grado I, hanno messo a segno una percentuale altissima, dell’80,653. Ultimo ostacolo al metallo più prezioso restava, dunque, Richards Snikus che proprio mercoledì scorso in sella a King of the Dance e davanti a Sara Morganti aveva conquistato l’oro nel tecnico. Il cavaliere lettone non è riuscito, però, a superare oggi il punteggio dell’azzurra e ha chiuso con 78,400% con l’argento al collo. Bronzo per l’irlandese Michael Murphy in sella a Cleverboy (78,387%).

fonte noitv