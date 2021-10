SARA D’AMBROSIO  – Con oggi è ufficialmente iniziato il mio secondo mandato da sindaco.

Intorno a me la squadra dei miei assessori: il vicesindaco Daniel Toci (che si occuperà di pianificazione strategica del territorio, ambiente, transizione ecologica, pnrr, mobilità, urbanistica ed edilizia privata e personale);

Accanto a me, la nuova presidente del consiglio comunale, eletta proprio stamani: Romani Rina , una forza. Si occuperà di diritti delle bambine e dei bambini e della territorialità delle politiche

Ho giurato sulla Costituzione, con la voce rotta dall’emozione e il cuore in subbuglio.

Davanti a me, i consiglieri e più in là i cittadini, venuti in tanti a seguire i lavori del consiglio: grazie.

Tanti volti nuovi nella maggioranza consiliare, una grande e significativa presenza femminile, tanto entusiasmo, un’esperienza costruita con dedizione e tantissima voglia di lavorare, ogni giorno, tutti i giorni, al servizio della comunità, per la nostra comunità.