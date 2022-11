SANTINI – Monitoraggio in prima persona del trasporto pubblico

Monitoraggio in prima persona del trasporto pubblico e ampliamento dei collegamenti con le aree di interscambio: l’assessore Santini detta le linee della nuova mobilità

“Un monitoraggio sulle linee bus del trasporto pubblico, attraverso dei viaggi fatti in prima persona sui vari collegamenti esistenti, per rendersi conto delle criticità e poter intervenire dopo aver ascoltato direttamente la voce degli utenti”. E’ quanto annuncia l’assessore Remo Santini, in merito ad una delle nuove materie di cui dovrà occuparsi all’interno della giunta Pardini, ovvero la mobilità.

Lo stesso Santini, che incontrerà nelle prossime settimane azienda e sindacati dei lavoratori, dichiara:”In questi primi giorni di incarico sul delicato ambito – spiega – stiamo facendo il punto con gli uffici e approntando una scaletta operativa delle priorità. Oltre ad intervenire con controlli sulle singole tratte, in previsione di possibili interventi complessivi sul piano di trasporto pubblico previsti entro un anno, è necessario stabilire una strategia complessiva sulla mobilità in generale, con l’acquisto di nuovi mezzi e l’ammodernamento tecnologico delle fermate, con nuove paline elettroniche.”

Tra le priorità strategiche si pensa allo sviluppo di progetti per l’ampliamento dei collegamenti fra Lucca, la sua Piana e le aree di interscambio, un intervento che miri ad un miglioramento della logistica urbana delle merci, stringendo inoltre i tempi per la realizzazione dell’hub previsto alla stazione, definito “fondamentale e strategico”.

“Con il nuovo piano della mobilità elettrica – prosegue l’assessore – punteremo ad un aumento del numero di colonnine di ricarica sul territorio, anche nelle frazioni, mentre punteremo ad incentivare l’uso della bicicletta attraverso nuovi sistemi tecnologici, con una particolare attenzione al reperimento di fondi nell’ambito di bandi europei. Siamo perfettamente consapevoli – sottolinea – che accanto a queste soluzioni, il traffico si decongestioni attraverso la realizzazione di nuove strade, ma siamo altrettanto convinti che si possa notevolmente migliorare l’attuale situazione lavorando sull’esistente, prima ancora che attraverso nuovi interventi strutturali”.

Tra gli obiettivi proposti c’è anche una riorganizzazione del collegamento tra i parcheggi esterni e il centro storico, oltre al graduale potenziamento dei collegamenti con Pisa, in particolare con l’aeroporto. “Siamo abituati a ragionare per obiettivi raggiungibili – conclude Santini – raccogliendo le esigenze della comunità ed agendo con senno. Il libro dei sogni lo lasciamo agli altri”.

