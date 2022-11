Santini: “Altri 59 punti di ricarica per veicoli elettrici nel centro storico, in periferia e nelle frazioni,

Il piano per la mobilità elettrica approvato in Conferenza dei servizi

Lucca dà il suo contributo per incentivare la mobilità sostenibile

e raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030”

Approvato dalla Conferenza dei servizi (in rappresentanza di tutti gli enti coinvolti) il nuovo Piano per la mobilità elettrica del Comune di Lucca che prevede l’installazione di 59 punti di ricarica per veicoli elettrici su tutto il territorio. Si passerà quindi dalle attuali 35 colonnine disponibili – con un 64 posti auto disponibili – a un totale di 93 punti di ricarica e 182 stalli a cui si sommano le 8 postazioni gratuite per la ricarica di biciclette e scooter già esistenti. Il documento che nelle prossime settimane passerà dalla Giunta comunale per l’approvazione definitiva, pianifica in modo razionale l’implemento e la distribuzione sul territorio attuando le direttive europee e nazionali per il contenimento delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera nell’ambito del Green Deal europeo e consentirà – in lotti successivi – l’attivazione delle procedure pubbliche per l’individuazione degli operatori che effettueranno l’installazione dei nuovi punti di ricarica.

“Crediamo molto nello sviluppo della mobilità elettrica e Lucca porta il suo contributo per gli impegni dell’Agenda 2030 per rallentare e fermare il cambiamento climatico e migliorare le condizioni del nostro ambiente – dichiara l’assessore alla mobilità Remo Santini – Questo intervento è frutto di un lungo lavoro degli uffici che integra la mappa gli impianti già esistenti proprio per ottenere una distribuzione più capillare su tutto il territorio. Abbiamo scelto così di dotare di colonnine il centro storico che ne era quasi totalmente sprovvisto e di collocare un impianto in ogni frazione con almeno mille abitanti”.

Le nuove 10 nuove colonnine di ricarica in centro storico, saranno collocate in piazza San Pietro Somaldi, via San Leonardo o via del Gonfalone, piazza dei Servi, piazza Maria Forisportam, piazzale Verdi, piazza della Caserma, piazza San Romano o via Bulamacchi, Corso Garibaldi angolo via del Peso, piazzale San Donato, piazza Sant’Agostino.

Nelle aree attorno alla circonvallazione andranno altri 7 punti fra cui due in piazza Santa Maria; una nel parcheggio via San Marco, parcheggi ospedale San Luca, via Consani, via di Mugnano, via Don Minzoni (area scuole)

Alle frazioni saranno dedicate altre 17 colonnine 2 a Monte San Quirico (via Poveri Vecchi), una colonnina rispettivamente a Antraccoli (parcheggio di via Fonda), Arancio (parcheggio via Gino Arrighi), Montuolo (parcheggio scuole via Pisana), Nave (via dei Lippi Bassi), Nozzano (parcheggio centrale), Picciorana, Pontetetto (parcheggio via delle Gardenie), Sant’Angelo in Campo (parcheggio traversa I di via di Sant’Angelo), San Cassiano a Vico (parcheggio cimitero), Ponte a Moriano (parcheggio di via Volpi), San Lorenzo a Vaccoli (parcheggio via di Vaccoli), San Macario in Piano (parcheggio via delle Gavine), Santa Maria a Colle (parcheggio cimitero). Santa Maria del Giudice (parcheggio via Santa Maria del Giudice), San Vito (parcheggio della Chiesa), Saltocchio (parcheggio via della Chiesa)

Altre 2 punti saranno attivati per le stazioni taxi (indicativamente in piazza Ricasoli e piazza Santa Maria ma ci sarà confronto con gli operatori).

Infine 23 colonnine sono destinate ai cosiddetti grandi poli attrattori ossia parcheggi di supermercati e centri commerciali e poli scolastici esterni al centro storico.

Il progetto è in linea con con il Green Deal europeo che pone i Comuni di fronte alla necessità e all’opportunità di disporre di linee di indirizzo per la decarbonizzazione della mobilità urbana e del settore dei trasporti per centrare gli Obiettivi Onu dell’Agenda 2030. Lo stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede che per poter offrire un’adeguata rete di rifornimento ai sei milioni di veicoli che dovranno circolare in Italia entro il 2030 (4 milioni di elettrici e 2 milioni di ibridi plug-in), si debbano realizzare 7.500 punti di ricarica rapida in autostrada e 13.755 punti di ricarica rapida nei centri urbani e per tale misura sono stati stanziati 740 milioni di euro.