Sant’Anna di Stazzema scelta dal Ministero della Cultura per la candidatura per l’Italia Marchio del patrimonio europeo, lo European Heritage Label, nell’ambito della selezione 2023

Il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona: “Un messaggio di pace per tutta Europa”

Il Parco Nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema assieme al Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno sono i due siti italiani preselezionati per la candidatura al Marchio del patrimonio europeo, lo European Heritage Label, nell’ambito della selezione 2023. La Commissione del Ministero della Cultura li ha scelti valutando le 13 candidature pervenute per concorrere al riconoscimento comunitario finalizzato a valorizzare il patrimonio culturale comune, tramite il quale rafforzare il senso di appartenenza all’Unione europea. Per quanto riguarda Sant’Anna di Stazzema, in provincia di Lucca, il valore europeo del sito è stato considerato “altamente rappresentativo attraverso la forte capacità evocativa di una memoria comune Europea che richiama ai valori della Pace, dello scambio della conoscenza tra i popoli, ai valori fondanti della democrazia”, è il giudizio della Commissione. Il Parco Nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema aveva elaborato la propria candidatura in collaborazione con l’Associazione Casa Europa Viareggio, sottolineando l’impegno di questi anni per costruire politiche di collaborazione tra i popoli e di dialogo tra le culture. Sant’Anna di Stazzema come luogo in cui è nata l’Europa e una nuova idea di rapporti tra popoli fondati sulla convivenza.

“Questa notizia ci riempie di orgoglio in luoghi come Sant’Anna di Stazzema”, commenta il Presidente del Parco Nazionale della pace, Maurizio Verona, “nasce la nostra Costituzione, come luogo di sofferenza e di dolore, ma non solo: nel dopoguerra sulle ceneri dei paesi distrutti nacque un’idea diversa di convivenza tra i popoli che era già in incubazione prima che le armi tacessero. La candidatura di Sant’Anna è un messaggio importante: dopo un anno di conflitto in Ucraina, ancora non c’è una reale prospettiva di pace, né si intravede un negoziato che possa mettere fine al conflitto: luoghi come Sant’Anna di Stazzema parlano di pace al mondo, un piccolo luogo che riesce però a scuotere le coscienze con il suo esempio, con la forza della sua storia, con le sue parole di dialogo e di perdono che insegnano che all’odio si può rispondere con la giustizia e non con altro odio. Ora occorre che l’Europa riconosca questo sacrificio con la concessione del Marchio. Un messaggio di pace al mondo di cui c’è davvero bisogno”.