LUCCA – Una Lucca invasa dai turisti alla preocessione di Santa Croce, in programma a Lucca come da tradizione il 13 settembre. Lungo il percorso, sulle facciate dei palazzi, sono stati posizionate le strutture per i lumini.

Nelle prossimi ore si procederà con il posizionamento delle luci vere e proprie, che anche quest’anno saranno a led (ma l’amministrazione comunale ha annunciato la volontà di tornare ai tradizionali lumini di cera nel 2023).

Iniziato anche il posizionamento degli altoparlanti per la radiodifussione dei coro della cattedrale lungo il percorso.

Novità di questa edizione sarà la distribuzione di candele tradizionali ai partecipanti al corteo, ne sono state preparate circa duemila. Sostituiranno le luci utilizzate fino all’anno scorso, che in realtà erano mozziconi di candela montati su un tubo di sostegno.

Il via della processione, come da tradizione ultramillenaria, dalla basilica di San Frediano; l’arrivo in Cattedrale, in ricordo della miracolosa traslazione del Volto Santo. In San Martino sono in programma la celebrazione presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti ed il Mottettone finale.

NoiTv come di consueto seguirà in diretta a partire dalle ore 20 la processione, che potrà essere seguita dai lucchesi sparso in tutto il mondo tramite la diretta streaming, visibile sul sito internet della nostra emittente.

fonte noitv