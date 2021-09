Santa Croce, niente pubblico in Fillungo e piazze “contingentate”; la prima processione a numero chiuso

LUCCA – Via Fillungo e le altre strade del centro storico senza pubblico al passaggio del corteo. E piazze con numero contingentato. Si è svolta senza particolari difficoltà la prima (e speriamo ultima) processione di Santa Croce a numero chiuso, condizionata dalle regole anti-Covid e trasmessa in diretta da NoiTv.

Solo 700 i partecipanti ammessi al corteo, circa 2000 gli spettatori distribuiti a numero limitato nelle piazze. Assenti le bande musicali, i canti sono stati eseguiti in Cattedrale e trasmessi in processione attraverso diffusori mobili. In corteo anche il presidente della Regione Eugenio Giani. Nella sua omelia l’arcivescovo Giulietti ha definito la croce “simbolo del futuro”. La celebrazione si è chiusa con il Mottettone del maestro Luca Bacci.