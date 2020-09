Santa Croce 2020: città illuminata senza corteo

Omaggio al Volto Santo solo su invito direttamente nella Cattedrale

Il Comune di Lucca ricorda le modalità straordinarie con cui si svolgeranno quest’anno la vigilia e la festività di Santa Croce. L’emergenza sanitaria ha determinato la scelta di rinunciare alla tradizionale processione del 13 settembre fra la basilica di San Frediano e la Cattedrale di San Martino, quindi non ci sarà nessun corteo religioso né civile. Questo per evitare assembramenti di pubblico lungo il percorso. Resta l’appuntamento con la suggestiva illuminazione dei palazzi e delle vie di Lucca che potrà essere ammirata da cittadini e visitatori anche grazie allo spegnimento dell’illuminazione pubblica nelle zone interessate fra le ore 20 e le 22. Non sarà pubblicata alcuna ordinanza per le attività commerciali ma l’amministrazione comunale si appella alla sensibilità dei gestori chiedendo lo spengimento o l’abbassamento della luminosità delle vetrine e delle insegne.

Il Comune di Lucca richiama alla respoinsabilità tutti i singoli cittadini e visitatori perchè siano evitati assembramenti siano messe in pratica tutte le disposizioni di sicurezza volte a evitare il contagio da Covid-19, prima fra tutte indossare le mascherine ove richiesto.

L’omaggio al Volto Santo si svolgerà totalmente all’interno della cattedrale esclusivamente su invito del Comune o dell’Arcidiocesi di Lucca e prevederà l’allocuzione dell’arcivescovo, il mottettone e la benedizione finale. Le piazze San Martino e Antelminelli resteranno interdette al pubblico e accessibili solamente agli invitati che vi sosteranno in attesa dell’accesso alla Cattadrale e dopo la cerimonia per l’uscita dall’edificio e per l’allontanamento dall’area circostante.

La chiusura delle due piazze sarà funzionale all’accesso e al deflusso ordinato degli invitati. La cerimonia sarà interamente trasmessa in diretta da NoiTv e potrà essere seguita da casa. Al termine della serata non si svolgerà lo spettacolo di fuochi artificiali.