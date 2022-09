Sanità verso lo sciopero; Asl: “Al Versilia 75 assunzioni in tre anni”

VERSILIA – Mercoledì 14 settembre sarà sciopero generale del personale della Asl Toscana Nord ovest, indetto dal sindacato Fials che ha in Versilia la sua base principale. Sotto accusa il blocco delle assunzioni da parte della Regione e la carenza di organico, soprattutto infermieri e operatori sociosanitari nelle strutture ospedaliere, che risultano sovraccarichi di lavoro.

E’ la stessa Asl a difendersi in queste ore pubblicando i numeri delle assunzioni di personale, confrontando i dati del 2022 a quelli della fine del 2019, prima della pandemia. In tre anni al Versilia sono entrati in servizio 45 infermieri, 28 OSS e 2 ostetriche, impiegati non solo in attività Covid, come spiega il Direttore del Dipartimento Andrea Lenzini.

fonte noitv