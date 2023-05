Sanità, Fratelli d’Italia: “Bezzini sceglie di non incontrare i cittadini, grande preoccupazione per il futuro della sanità in Garfagnana”

Sanità, Fratelli d’Italia: “Bezzini sceglie di non incontrare i cittadini, grande preoccupazione per il futuro della sanità in Garfagnana”

Fantozzi e Circoli Fdi Mediavalle e Garfagnana: “Il Consigliere Puppa e l’assessore Bezzini avevano assicurato un percorso di confronto anche con i cittadini, ma domani sarà un incontro blindato con i sindaci. Mentre a Piazza Al Serchio è definitivamente rimasta l’ambulanza infermieristica e il medico copre soltanto 10 turni su 60”

Lucca 18/05/2023 – “L’incontro blindato dell’assessore Bezzini con i sindaci desta grande preoccupazione per il futuro della sanità in Garfagnana. Non è previsto alcun confronto pubblico con i cittadini” dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, componente Commissione Aree interne, ed i Circoli Fdi di Mediavalle e Garfagnana.

“Il 21 marzo scorso era stata annunciata la Conferenza dei sindaci della sanità che avrebbe dovuto discutere il piano di riorganizzazione del servizio emergenza ed urgenza in Valle del Serchio. All’ordine del giorno il medico del 118 in alta Garfagnana, l’automedica e la riorganizzazione del Servizio di emergenza. Ma l’affissione di manifesti funebri, che annunciavano la morte del medico del 118 a Piazza al Serchio, avevano fatto saltare l’incontro, rinviato a data da destinarsi –sottolineano Fantozzi ed i Circoli Fdi di Mediavalle e Garfagnana– Come Fratelli d’Italia, insieme a residenti e anche sindaci del territorio, abbiamo preso posizione e difeso la sanità della Garfagnana criticando i tagli della Regione. Il consigliere regionale Puppa aveva assicurato di aver trovato un accordo con l’assessore Bezzini, che non ci sarebbero state fughe in avanti e, prima di assumere decisioni, ci sarebbe stato un approfondito percorso di confronto. Ma, invece, domani 19 maggio alle 14.30 presso il Centro intercomunale di Protezione civile a Castelnuovo, non ci sarà alcun confronto pubblico con i residenti”.

“Nel frattempo l’Asl procede con la riorganizzazione dell’emergenza/urgenza in valle ed a Piazza Al Serchio è definitivamente rimasta l’ambulanza infermieristica e il medico copre soltanto 10 turni su 60 -riferiscono Fantozzi ed i Circoli Fdi– L’esclusione della cittadinanza da un tavolo così importante desta grande preoccupazione ed evidenzia non solo l’arroganza di una Regione che, in 20 anni di mal governo, ha condannato a morte la sanità locale, ma anche l’assoluta mancanza di trasparenza nel processo decisionale su un tema così vitale per il futuro della Garfagnana che, ancora una volta, è stata tradita!”.