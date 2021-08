Sanità, Fantozzi-Petrucci (Fdi): “C’è carenza di personale e stanno riaprendo i reparti Covid, perché la Regione continua a tenere in stallo l’assunzione di 250 infermieri?”

Lo chiedono i Consiglieri regionali vista la carenza di organici in tutti gli ospedali toscani e della provincia di Lucca

Lucca 05/08/2021 – “La carenza di personale infermieristico è strutturale negli ospedali toscani e della provincia di Lucca, aggravata per giunta dalle ferie estive, stanno riaprendo anche i reparti Covid a causa dei contagi spinti dalla variante Delta, e allora perché la Regione continua a tenere in stallo l’assunzione di 250 infermieri? La Giunta regionale ha deliberato l’assunzione di centinaia di infermieri ma ancora non li ha assunti” lo chiedono i Consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi e Diego Petrucci, componente della Commissione Sanità.