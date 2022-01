Sanità, Fantozzi-Petrini (Fdi): “Per il fine settimana di Capodanno nessuna guardia medica in tutta la Piana di Lucca”

Sanità, Fantozzi-Petrini (Fdi): “Per il fine settimana di Capodanno nessuna guardia medica in tutta la Piana di Lucca”

“Servizio assente a causa di malattie e carenze organiche, non è accettabile!”

Lucca 01/01/2022 – “Dal pomeriggio del 31 dicembre sino a tutta la giornata del 2 gennaio, dunque per tutto il fine settimana di Capodanno, nessuna guardia medica in tutta la Piana di Lucca. Chi ha avuto bisogno di assistenza ha dovuto rivolgersi al Pronto soccorso. Tra assenze giustificate per malattia e carenza organica i residenti hanno dovuto fare i conti con un servizio assente, non è accettabile!” dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il consigliere provinciale e capogruppo in consiglio comunale a Capannori, Matteo Petrini.

“L’assistenza sanitaria deve continuare ad essere un diritto. Non è possibile che un territorio densamente abitato come quello della Piana, caratterizzato da una miriade di frazioni e località più piccole, rimanga per un intero fine settimana, e per di più festivo, senza guardia medica. Una situazione grave che si somma a quanto già accaduto la sera della Vigilia di Natale quando c’era in servizio, da mezzanotte, una sola guardia medica per tutta la Piana di Lucca. E il telefono è stato bollente per tutta la sera e per la notte di Natale, mandando in congestione anche il 118. La Regione deve intervenire perché la salute pubblica deve essere una priorità a Lucca quanto nei territori più periferici e decentrati” fanno notare Fantozzi e Petrini.