Sanità, Fantozzi-Martinelli (Fdi): “Lucca presa in giro dalla politica regionale a guida Pd”

“Manca personale, San Luca sotto pressione e Campo di Marte sottoutilizzato”

Firenze 19/03/2021 – “Lucca è stata presa in giro dalla politica regionale a guida Pd. Sempre il solito copione: solo annunci! Prima Rossi un anno fa venne a Lucca (era il 21 marzo 2020) annunciando 72 posti letto di terapia intensiva a Campo di Marte che non si sono mai visti poi a dicembre in pompa magna sono arrivati Giani, Baccelli, Bezzini ad inaugurare 150 nuovi posti letto Covid a Campo di Marte che però non sono utilizzabili per terapia intensiva perché, come affermato dalla consigliera comunale Petretti, manca personale” dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in Consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.

“Nella struttura di emergenza urgenza dell’ospedale San Luca c’è grave carenza di personale medico, mentre la struttura di Campo di Marte, inaugurata a dicembre con un investimento regionale di 2 milioni per 150 posti letto Covid, è in pratica sottoutilizzata. Manca personale formato per la terapia intensiva, una carenza in termini numerici e qualitativi.” sottolineano Fantozzi e Martinelli.

“Il Covid -attaccano gli esponenti di Fdi– ha fatto emergere con chiarezza tutti punti dolenti del sistema della sanità toscana comprese le mancanze negli ospedali. I virologi avevano previsto da tempo lo scenario attuale e c’era tutto il tempo per organizzare meglio le strutture e reclutare il personale necessario. Sarebbe utile che l’amministrazione regionale facesse meno spot e pensasse a risolvere i problemi di chi vive sulla propria pelle l’inefficienza sia della Giunta regionale che del Governo”.