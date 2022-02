Sanità, Fantozzi-Martinelli (Fdi): “La guardia medica di Ponte a Moriano ha cambiato numero ma l’Asl non l’ha comunicato”

“Ci sono arrivate varie segnalazioni di persone che non riuscivano a contattare il medico. Serve subito pubblicizzare il nuovo numero della guardia medica ed un reindirizzamento dalla vecchia alla nuova utenza telefonica”

Lucca 09/02/2022 – “Ci sono arrivate tante segnalazioni dai cittadini, che non riuscivano a contattare il medico di guardia a Ponte a Moriano, un disservizio non da poco dovuto ad un errore grossolano da parte dell’Asl. E’ cambiato il numero della guardia medica ma nessuno ha pensato di fare adeguata comunicazione per pubblicizzarlo tra la cittadinanza. Chiediamo quindi all’Asl che pubblicizzi il nuovo numero di pubblica utilità e provveda, tramite la società che gestisce la telefonia del territorio, a fare subito anche un reindirizzamento sul nuovo numero: per far sì che quando un utente compone il vecchio numero della guardia medica in automatico la telefonata viene dirottata sulla nuova utenza telefonica” chiedono il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, Presidente della Commissione d’inchiesta regionale sulla pandemia, ed il capogruppo in Consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.

“Anche questa vicenda fa capire come la sanità territoriale sia distante dalle persone, un servizio essenziale come la guardia medica non può essere lasciato al caso: i cittadini, nel momento del bisogno, non possono mettersi anche a fare una sorta di “caccia al tesoro” per risalire al numero del medico di guardia” sottolineano Fantozzi e Martinell