Sanità, Fantozzi (Fdi): “Servono urgenti assunzioni all’ospedale Versilia”

Il Consigliere regionale sottolinea come la carenza di organico, che si protrae da molto tempo, sia amplificata dall’emergenza sanitaria

Firenze 08/03/2021 – “Servono urgenti assunzioni all’ospedale Versilia, dove la carenza d’organico si sta protraendo da troppo tempo. Una carenza di medici e infermieri che l’emergenza Covid ha, inevitabilmente, messo ancora più in evidenza -dichiara il vice-capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Vittorio Fantozzi– I dipendenti sono sottoposti ad un lavoro stressante reso ancora più complicato dal moltiplicarsi dei casi di contagio che si stanno registrando nella zona distretto della Versilia. Encomiabili la forza di volontà e la professionalità che gli operatori sanitari mettono in campo”.

“In seguito ai tagli alla spesa sanitaria portati avanti di anno in anno, il sistema sanitario è arrivato ad avere un personale insufficiente. Già prima della pandemia, la gestione degli ospedali dipendeva spesso dal ricorso agli straordinari del personale. Tagli che hanno riguardato anche l’ospedale Versilia. Regione e Asl adesso devono correre ai ripari per garantire lavoratori e pazienti” esorta Fantozzi.