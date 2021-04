Sanità, Fantozzi (Fdi): “Preoccupante la carenza di personale all’ospedale di Castelnuovo”

Picchetti-Tamagnini: “Sos Cardiologia ma anche allarme Tac”

Firenze 15/04/2021 – “Cosa intende fare la Regione con l’ospedale di Castelnuovo? Quale il futuro di questo presidio sanitario? Da anni si promettono nuovi medici e infermieri ma registriamo il nuovo grido d’allarme del sindacato Uil Medici per la situazione del reparto di Cardiologia: ci sono soltanto tre medici invece di sei. Serve immediatamente correre ai ripari perché si tratta di un’emergenza che mette in difficoltà utenti e dipendenti. Un servizio che, ad oggi, il personale attuale non può garantire sulle 24 ore. Come si pensa di risolvere questa grave carenza?” chiede il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, che ha presentato un’interrogazione .

“Non possiamo accettare la risposta dell’Asl per cui la carenza di personale è dovuta al fatto che nessuno vuole venire a lavorare in Garfagnana –dichiarano Roberto Tamagnini, consigliere di maggioranza del Comune di Castiglione Garfagnana, ed Elena Picchetti, esponente Fdi di Castelnuovo Garfagnana- Inoltre, è allarmante anche la situazione per il servizio Tac, chiuso all’interno dell’ospedale, in attesa di lavori per i quali non sono stati comunicati tempi certi di realizzazione, e spostato su un tir all’esterno del presidio. Non si poteva pensare ad una struttura alternativa per non costringere le persone ad attendere su un marciapiede? I residenti sono costretti sempre ad aspettare in Garfagnana”.