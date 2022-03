Sanità, Fantozzi (Fdi): “La Regione come intende risolvere la situazione all’ospedale San Luca con turni massacranti e ferie cancellate?”

Interrogazione del Consigliere regionale dopo la denuncia di infermieri e operatori socio-sanitari. “Gli operatori sanitari non vedono la luce in fondo al tunnel, anzi devono far fronte a turni di lavoro sempre più pesanti a causa di una cronica carenza di personale”

Lucca 29/03/2022 – “Gli infermieri e operatori socio-sanitari dell’ospedale San Luca di Lucca non vedono la luce in fondo al tunnel, anzi devono far fronte a turni di lavoro sempre più pesanti a causa di una cronica carenza di personale. Una situazione di grande stress da parte di una categoria da due anni in prima linea contro il Covid e per garantire un’assistenza sanitaria quotidiana che si sente abbandonata e che ribadisce di lavorare oltre il limite delle proprie possibilità. Ne va ovviamente anche della qualità del servizio offerto ai lucchesi. Il personale è talmente ridotto all’osso (tra colleghi in quarantena, altri non vaccinati, malattie, contratti che non vengono rinnovati) che per garantire I servizi vengono cancellate anche le ferie! Con una interrogazione chiedo alla Regione come intende intervenire e cercare di risolvere una carenza di organico che si traduce in turni massacranti. Chi è in servizio è costretto a lavorare anche 12 ore al giorno con straordinari, inoltre, non retribuiti” dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi.

“Servono forze fresche, assunzioni immediate, perché non è possibile, come denunciano gli stessi operatori sanitari, che ci siano reparti dell’ospedale dove, durante la notte, ci sono solo due infermieri per 30 pazienti. Se davvero l’Asl e la Regione vogliono mettere i pazienti al primo posto, provvedano a reperire nuovi infermieri per allentare la grande tensione che si vive nei reparti e assicurare l’adeguata efficienza” sottolinea Fantozzi.