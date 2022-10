Sanità, Fantozzi (Fdi): “1400 famiglie con bambini disabili rimaste senza un sostegno economico regionale”

Sanità, Fantozzi (Fdi): “1400 famiglie con bambini disabili rimaste senza un sostegno economico regionale”

“Mancano fondi. La Regione non ha contezza di quante siano le persone con disabilità”

Firenze 14/10/2022 – “1400 famiglie, tra cui anche nuclei familiari lucchesi, con bambini disabili sono rimaste senza un sostegno economico regionale, stanno aspettando di avere 700 euro! La Regione non ha contezza di quante siano le persone con disabilità: i soldi stanziati con il bando regionale hanno tenuto fuori 1400 famiglie perché su 4000 domande la cifra stanziata di 1.800.000 euro, ha potuto soddisfare solo 2600 famiglie. Dalla Regione fanno sapere che i pagamenti sono sospesi per esaurimento dei fondi, ma devono cercare di accelerare i tempi perché le famiglie sono in gravi difficoltà” dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi e la Responsabile Provinciale di Lucca di Equità Sociale e Disabilità di Fdi Chiara Benedusi.

“Dalla Regione fanno sapere che sarà necessaria una legge di variazione di bilancio il cui iter di approvazione richiede alcune settimane, quindi non avremo notizie più certe almeno fino a novembre -sottolineano Fantozzi e Benedusi– E’ necessario che venga fatto un conteggio preciso di quante persone con disabilità ci sono in Toscana che possono beneficiare del bando regionale. L’assegnazione di 700 euro di sostegno non può trasformarsi in una corsa a chi presenta prima la domanda. Il clickday mortifica il criterio di equità”.

“In altre regioni, tra l’altro, come Piemonte e Veneto tale contributo economico è superiore: 1.000 euro in Veneto, 1.800 euro in Piemonte (150 euro al mese) per ogni figlio disabile” fanno notare gli esponenti di Fdi.