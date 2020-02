Sanità: amministratore di sostegno, una figura da far conoscere

Voto favorevole all’unanimità in Commissione per una proposta di legge che promuove questo istituto introdotto da una legge del 2004

Firenze – E’ stata licenziata, con voto favorevole all’unanimità, dalla commissione Sanità presieduta da Stefano Scaramelli (Iv), una proposta di legge che promuove la figura dell’amministratore di sostegno.

Questo istituto è stato introdotto nel Codice civile da una legge del 2004: si tratta di una figura nominata dal tribunale con la funzione di tutelare le persone che perdono in parte o del tutto la loro autonomia, prestando attenzione a non limitare la loro libertà. L’amministratore di sostegno agisce in nome e per conto del beneficiario, supportandolo nelle scelte tenendo conto delle sue attese, ma evitando scelte che possono rivelarsi dannose, in collaborazione con i servizi socio-sanitari.

La proposta di legge, nello specifico, adotta iniziative per far conoscere e divulgare questa figura, mediante interventi per informare le persone interessate e le loro famiglie, e per garantire la formazione, l’aggiornamento e il supporto delle persone idonee ad assumere la carica di amministratore di sostegno.