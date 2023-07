San Vito, ferito con il machete dopo una lite

LUCCA – Violenta lite venerdì notte nel quartiere di San Vito. Due uomini, un 67enne e un 60enne, dopo uno scambio di offese, hanno aggredito un 30enne che stava rientrando nella sua abitazione intorno a mezzanotte. L’uomo di 67 anni ha addirittura colpito al braccio la sua vittima con un machete, procurandogli una ferita guaribile in 15 giorni.

Sul posto, allertata da alcuni residenti, è arrivata la polizia che ha ricostruito i fatti. L’arma usata per l’aggressione è stata sequestrata e i due uomini sono stati denunciati per lesioni aggravate in concorso. Ancora non chiari i motivi che hanno portato all’aggressione.