SAN SILVESTRO: CENONE-GOURMET E DJ SET, ALL’OSTRAS BEACH IL VEGLIONE DELLA VERSILIA

Pietrasanta-All’Ostras Beach il veglione di San Silvestro della Versilia tra cenone gourmet, dj set d’autore e pirotecnici fuochi d’artificio. Il Best Club di Marina di Pietrasanta (Lu) torna, solo per una notte, a Capodanno per il più tradizionale degli appuntamenti.

Si parte con il cocktail di benvenuto e l’elegante cenone di San Silvestro (dalle 20.45) perfetto per chi è alla ricerca di una notte diversa per poi tagliare insieme il traguardo dell’anno venturo sulle note da ballare di Dj Roxy e Massimo Logli per un dj set d’intrattenimento senza regole e confini.

All’Ostras Beach si balla e si canta fino all’alba (info e prenotazioni al 392.9694108 e su pagina ufficiale Facebook Ostras Beach Club Versilia).