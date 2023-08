San Romano, recuperati edifici in centro storico: saranno utilizzati come Cohousing e per i turisti

SAN ROMANO GARFAGNANA – Con il taglio del nastro alla presenza di molte autorità, ma anche e soprattutto cittadini, si è festeggiato a San Romano Garfagnana la fine dei lavori del progetto di recupero di alcuni immobili nel centro storico.

Una operazione di rigenerazione urbana finanziata da Regione Toscana, gestita dall’amministrazione comunale e resa possibile grazie alla disponibilità del parroco e della Curia, che ha concesso alcuni immobili di proprietà che necessitavano di essere recuperati e messi in sicurezza.

Grazie a questo progetto questi immobili sono tornati a nuova vita e potranno essere utilizzati sia come Cohousing per anziani, progetti di partecipazione sociale per le persone anziane del posto, ma anche per progetti di cohousing per turisti e pellegrini di passaggio a San Romano.

Il recupero di questi immobili rappresenta anche un segnale importante per tutta la comunità