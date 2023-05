San Romano in Garfagnana diventa un “borgo fantastico” al via domani sabato 27 maggio

San Romano diventa un borgo “fantastico” tra natura, fantastico e tradizione

con giochi di ruolo e da tavolo, laboratori, scuola d’armi medioevali, passeggiate nei boschi e alla riscoperta della Fortezza della Verrucole

San Romano in Garfagnana 26, 27 e 28 maggio – Ingresso Libero

San Romano in Garfagnana 26 maggio 2023 – San Romano in Garfagnana diventa un “borgo fantastico” al via domani sabato 27 maggio (inaugurazione ore 10,30 in piazza Pelliccioni) la prima edizione del festival Terre Meravigliose con tante attività e laboratori ad ingresso libero.

I luoghi storici e le vie del borgo saranno trasportati nel mondo del fantasy, con laboratori creativi, giochi di ruolo e da tavolo, percorsi naturali, fantastiche camminate notturne animate da storie, attività a collegare il gioco e l’immaginazione. Poi ancora: caccia al tesoro “in ruolo” in un mix tra il gioco di ruolo dal vivo e la caccia al tesoro, scuola d’arme a tema medievale con tiro d’arco e uso di spada e passeggiate alla scoperta della Fortezza di Verrucole.

Promotore dell’evento è il Comune di San Romano in Garfagnana, con il contributo di Lucca Crea, società che organizza Lucca Comics & Games e altre manifestazioni, e la factory internazionale di storytelling Book on a Tree, il progetto vede il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e dell’Unione dei Comuni e della Fondazione CRLucca, oltre al patrocinio dei Comuni di: Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana e Fivizzano.

Ospiti d’eccezione un gruppo di autori e creativi di punta di Book on a Tree, con l’illustratore Andrea Pesi (autore del manifesto del festival) e poi, Piedomenico Baccalario (uno tra i più importanti autori italiani per ragazzi , i suoi libri sono tradotti in 30 lingue); Christian Hill (sviluppatore di giochi ruolo e di miniature e autore di narrativa per ragazzi) ; Christian Antonini (amante della narrativa, autore e storyteller) e Barbara Gozzi (editor e creativa).

Tante le attività che si potranno provare grazie al coinvolgimento delle associazioni Archeopark Fortezza di Verrucole, Garfaludica – Tana dei Goblin, Kraken APS, Fantasy Real Dreams e Fratellanza dei Lupi Grigi

Ecco il programma

Sabato 27 maggio

Dalle 10: attività di gioco da tavolo e di ruolo con le associazioni ludiche Garfaludica, Kraken, Fantasy Real Dreams, La fratellanza dei lupi grigi (piazza Pelliccioni).

10:30: Inaugurazione. Appuntamento di apertura con le autorità (piazza Pelliccioni).

11 – 12: Dove sono le storie? Camminata nel bosco con Pierdomenico Baccalario. Percorso narrativo dal borgo alla Fortezza di Verrucole. Partenza in piazza Pelliccioni.

11 – 13: Raccontiamoci una storia. Parte I. Laboratorio per bambini e famiglie con Andrea Pesi e Barbara Gozzi. Ogni storia ha un inizio, disegnamolo. Poi però che succede? Chi c’è laggiù? E chi arriva dopo? Ma se poi succede che… laboratorio con i pennarelli in mano e la fantasia ovunque!

15:30 – 17: Raccontiamoci una storia. Parte II. Laboratorio per bambini e famiglie con Andrea Pesi e Barbara Gozzi. L’inizio della storia lo abbiamo già disegnato. E anche cos’è successo dopo. Okay, ma adesso? Quali altri personaggi potrebbero arrivare? Chi manca? E nel frattempo cos’è che vuole fare il folletto? Tiriamo fuori colori e immaginazione a volontà! Presso piazza Pelliccioni

17 – 18: Laboratorio di Fimo: creiamo un Buffardello! Cappuccio rosso, piedi lunghi, forca a tre denti… È passato il Buffardello! Vuoi provare a replicarlo? Allora scalda le dita e preparati a modellare con il Fimo questo dispettoso spiritello. Presso piazza Pelliccioni

17 – 19: Consulta le carte e conosci il tuo futuro. Il cartomante Zefiro vi dà appuntamento in piazza Pelliccioni per leggere il vostro destino nei tarocchi. Presso piazza Pelliccioni

Dalle 20:30: Storie all’imbrunire. Visita guidata della Fortezza di Verrucole e del territorio circostante con Andrea Pesi e Fortezza Verrucole Archeopark. Al termine della visita sarà offerta una degustazione di prodotti locali. Appuntamento in piazza a Verrucole. (Evento a prenotazione al numero 379/2415958)

Domenica 28 maggio

Dalle 10: attività di gioco da tavolo e di ruolo con le associazioni ludiche Garfaludica, Kraken, Fantasy Real Dreams, La fratellanza dei lupi grigi. In piazza Pelliccioni.

11 – 12,30: Il bosco e la natura nelle storie. Come scatenano emozioni: il bosco e la Natura possono anche diventare “personaggi” all’interno delle storie di vari generi – dal fantasy, all’horror, fino all’avventura e poi chissà… – quand’è che giocano un ruolo importante nella trama? Tra esempi e confronti: come si può sfruttare la Natura all’interno di una storia nuova e perché, se ci fai caso, non finisci impigliato tra i rami! Percorso narrativo nel bosco o dentro il borgo con Christian HIll. In Piazza Pelliccioni.

11 – 12,30: Disegnamo il buffardello. Laboratorio per bambini e famiglie con Andrea Pesi. Come si crea con matite e colori un personaggio della tradizione? Fate, folletti, streghe, streghi… proviamo tutti insieme! Presso piazza Pelliccioni

11:30: Fortezza Meravigliosa: visita guidata alla scoperta di Fortezza Verrucole Archeopark in chiave inedita. Appuntamento in Fortezza. (Evento a prenotazione al numero 379/2415958).

15 – 16:30: I personaggi della tradizione di San Romano in Garfagnana. Laboratorio per bambini e famiglie con Andrea Pesi. Come sono disegnati i personaggi della tradizione? Come potrebbero essere? Scopriamolo e disegniamo insieme! In piazza Pelliccioni.

16:00: Progetto Tolkien: dalla realtà storica al costuming: visita guidata alla scoperta di Fortezza Verrucole Archeopark in chiave inedita: durante l’incontro i partecipanti potranno conoscere analogie e differenze tra armamenti storici e la loro reinterpretazione fantasy in chiave tolkeniana, vedendo dal vivo in parallelo ricostruzioni da archeologia sperimentale di armi e armature medievali e ricostruzioni costuming di armamenti dalla trilogia di Peter Jackson. In piena filosofia Fortezza Verrucole Archeopark, one evitare un incontro frontale, il pubblico presente verrà coinvolto con dimostrazioni e piccoli tutoring sul maneggio di uso di riproduzioni di armi fantasy destinate anche alla credibilità interpretativa nel cosplay. Appuntamento in Fortezza. (Evento a prenotazione al numero 379/2415958).

18 – 19: I giochi di ruolo per raccontare storie. Con Christian Hill. Viaggio attraverso i giochi di ruolo come strumento divertente per imparare a raccontare storie, creare personaggi che ci somigliano o che sono soltanto l’opposto di noi, eroi e antagonisti, guardiani e vecchi saggi.

