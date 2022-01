San Pellegrino, inizio 2022 con temperatura record; 18 gradi a Capodanno

GARFAGNANA – Vedere il crinale appenninico imbiancato nei primi giorni dell’anno è un fatto del tutto normale anche se è giusto sottolineare che siamo lontani dalla nevicata straordinaria dello scorso anno che mise in ginocchio quasi mezza Toscana.

Le stranezze del tempo non cessano mai però; quest’anno, proprio il primo dell’anno, a San Pellegrino si è registrata una temperatura da record, con una media tra i 18 ed i 20 gradi.

Una cosa è certa, la bellezza e il fascino di questo antico borgo resta immutato sia in estate che in inverno e vederlo dall’alto leggermente innevato ci riporta indietro nel tempo.

In questi giorni di festa in molti hanno scelto di passare qualche ora respirando aria buona; sì, perché l’aria di montagna fa davvero bene: ne è un esempio questo signore, Pacifico Lunardi Marchi, conosciuto da tutti come “Pacetto” … alla veneranda età di 90, eccolì lì, con la pala in mano a lavorare. Visto che da qualche anno non spala più con i mezzi meccanici, ora lo fa manualmente, ripulendo l’ingresso del suo bar che come molti sanno è diviso a metà tra Lucca e Modena.

fonte noitv