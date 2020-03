SAN PELLEGRINO IN ALPE – IL RIFUGIO IL BURIGONE FINALMENTE INBIANCATO

Buongiorno e buon fine settimana con una bella nevicata in atto. Vi aspettiamo!!! e… ricordate: ogni momento é buono per camminare…

anche le disposizioni ministeriali ce lo ricordano: “favorire attività ricreative all’ aperto”!!! Noi ci siamooooo e cercheremo di garantire, effettuando turni per eventuali soste per il pranzo, la distanza di sicurezza così come disposto nelle circolari emanate!!! Proprio a questo fine si consiglia vivamente la prenotazione ai seguenti numeri 05831805849/3338231582.