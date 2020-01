SAN PELLEGRINO IN ALPE – CIASPOLATA IN NOTTURNA

25/26 Gennaio 2020 – Prima ed inedita ciaspolata in notturna con la Sezione del CLUB ALPINO ITALIANO Sezione Garfagnana “Roberto Nobili”

Partenza al tramonto per ammirare gli splendidi colori che ci regala il sole che scompare dietro le nostre Apuane percorrendo in notturna il sentiero CAI n° 50 verso il Giro del Diavolo. Cena e pernottamento in Rifugio. La domenica altra bella ciaspola nei pressi del Rifugio stesso.

Per info contattare gli accompagnatori:

– Simona Magera 3803958764

– Dini Gabriele 3288163749

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 23/01

Possibilità di noleggio ciaspole per chi ne fosse sprovvisto