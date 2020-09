GIRO DEL DIAVOLO -FONTE DEL SANTO

Percorso in ricordo de luogo dove San Pellegrino resistette alle tentazioni del demonio. In questo luogo infatti venivano, ed ancora vengono, i pellegrini del santuario in segno di devozione e penitenza.

La Leggenda narra che il diavolo, irritato dalla resistenza che il Santo opponeva alle sue tentazioni, lo schiaffeggiò così forte da farlo girare su se stesso tre volte. Da quell’episodio ebbe inizio la tradizione di tipo penitenziale, che consiste nel compiere un pellegrinaggio trasportando un sasso sulle spalle e depositandolo nel luogo di tentazione del Santo, dopo aver compiuto tre volte il giro del campo detto, appunto, “Giro del Diavolo”.