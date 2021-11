San Martino in musica, concerto gratuito al Teatro Comunale con Michael Guttman,

EstrOrchestra e la partecipazione straordinaria di Jing Zhao

Appuntamento sabato 13 novembre alle ore 21.00.

San Martino in musica a Pietrasanta con il concerto gratuito nel rinnovato Teatro Comunale del Maestro Michael Guttman e dell’EstrOrchestra con la partecipazione straordinaria della violoncellista cinese, Jing Zhao. Colori, sapori, tradizione e cultura: sono tante le iniziative che prenderanno vita con le celebrazioni del patrono San Martino, a partire dalla mostra mercato dei prodotti tipici tra Piazza Duomo e Piazza Carducci, i menu a tema nei ristoranti, le iniziative in collaborazione con il Festival della Filosofia Sophia, le mostre e i musei aperti.

La Piccola Atene però ci sorprende ancora, questa volta in veste di città d’arte musicale arricchendo il già ampio programma di festeggiamenti con un’ulteriore grande novità che debutterà proprio quest’anno: il Concerto di San Martino agenda sabato 13 novembre (ore 21.00) al Teatro Comunale. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti ed è necessario il Green Pass con ingresso a partire dalle ore 20.00. In scaletta brani di Vivaldi e Piazzolla per un evento musicale straordinario e prestigioso promosso dal Comune di Pietrasanta in collaborazione con la Fondazione Versiliana e l’associazione Musica Viva. La direzione musicale dell’evento è affidata al maestro Guttman.

Al fianco del Maestro Michael Guttman, direttore artistico del Festival Pietrasanta in Concerto, si sarà la brillante EstrOrchestra diretta da Chiara Morandi. La EstrOrchestra è un’associazione musicale divisa in vari organici e diretta proprio dalla Morandi; una realtà musicale formata da giovani e studenti di grande talento che nel giro di pochi anni ha assunto un ruolo di primo piano nel panorama concertistico italiano presentando sempre un vasto repertorio musicale che abbraccia ogni genere, dal barocco alla musica contemporanea e che ha dimostrato sempre un forte interessamento anche per gli eventi a sfondo sociale. EstrOrchestra si è esibita negli anni sempre in location di alto profilo, come il Teatro del Giglio di Lucca e il Cinema Teatro di Pietrasanta e ha vinto numerosi premi e collaborato con direttori e solisti conosciuti a livello nazionale e internazionale. Completa una serata di musica irrepetibile la partecipazione di Jing Zhao.