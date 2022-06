San Luca: apre il punto farmaceutico di continuità, un servizio in più per i cittadini

Lucca, 15 giugno 2022 – Primo giorno di attività oggi (15 giugno) per il punto farmaceutico di continuità nell’atrio dell’ospedale “San Luca” di Lucca.

In precedenza il servizio di distribuzione farmaci avveniva soltanto nella Cittadella della Salute “Campo di Marte”. Adesso, invece – grazie ad uno sforzo significativo dell’Azienda e in particolare del settore della Farmaceutica e dei farmacisti coordinati dalla direttrice della Farmaceutica ospedaliera Marisa Anzilotti – viene garantita questa importante attività anche al “San Luca”.

Un’opportunità in più per i cittadini, quindi, che si possono rivolgere direttamente alla farmacia ospedaliera per i casi di dimissione, per i piani terapeutici e a seguito di visite ambulatoriali. In fase di dimissione, è prevista anche la consegna di terapie adeguate ai pazienti che non possono raggiungere la nuova sede.

Questi gli orari del punto farmaceutico di continuità del “San Luca”: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30; il sabato dalle 9 alle 14.

Resterà aperto con gli stessi orari – dal lunedì al venerdì – anche il punto farmaceutico del “Campo di Marte”, mentre di sabato il servizio sarà aperto solo al “San Luca” dove si concentrano le attività specialistiche ambulatoriali (non attive di sabato al “Campo di Marte”).

