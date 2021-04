San Luca: altro paziente lucchese curato con gli anticorpi monoclonali

Lucca, 31 marzo 2021 – Terzo paziente curato con gli anticorpi monoclonali all’ospedale San Luca di Lucca.

Si tratta di un paziente giovane, di 38 anni, positivo al coronavirus, intercettato in Pronto Soccorso, come avvenuto anche per i primi due trattamenti, effettuati sabato 27 e lunedì 29 marzo.

Si ricorda ancora che la somministrazione della terapia è indicata per persone con Covid ma in condizioni cliniche lievi o moderate (che non hanno quindi necessità di essere ricoverate in ospedale) e che presentano alcuni specifici fattori di rischio.

Come nei casi precedenti, per l’esecuzione del trattamento hanno collaborato i settori della Farmacia, del Pronto soccorso e delle Malattie infettive