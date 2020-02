San Giuseppe a Querceta: le prime anticipazioni sulla festa del patrono.

Gustose novità in arrivo per la fiera di San Giuseppe a Querceta. A meno di venti giorni dalla ricorrenza del santo patrono ecco le prime anticipazioni sul programma della festa, che coinvolgerà come sempre i principali spazi pubblici del centro del paese e l’area verde di via Alpi Apuane. Nel circuito della fiera entra quest’anno lo spazio privato della Comid di via Federigi, ribattezzato per l’occasione “La Corte dei Sapori”. Lo spazio sarà a cura dell’associazione Quercetarte e proporrà una selezione di gustosi prodotti del territorio: dai vini dei colli versiliesi ai biscotti made in Querceta a base di farine locali macinate a pietra, dall’ottima birra di Seravezza ai salumi dell’Alta Versilia, dai formaggi garfagnini all’olio prodotto in loco. Una collezione di specialità che andranno ad affiancarsi alle tradizionali prelibatezze – i tordelli, i ciacci… – offerte da contrade e associazioni in altre aree della fiera, ai ricchi menù di ristoranti, pizzerie, paninoteche e gastronomie del centro e, naturalmente, allo street food e ai dolciumi delle tante bancarelle provenienti da varie zone della Toscana e d’Italia e disseminate nel circuito della festa.

Altri dettagli sulla fiera si conosceranno nei prossimi giorni. Confermato comunque l’impianto classico con il grosso del mercato e delle bancarelle nel centro del paese (piazze Matteotti, Pellegrini e Pertini; vie Rosselli, Don Minzoni, Versilia, Primo Maggio e Federigi) e con il Luna Park e gli animali nel grande spazio verde di via Alpi Apuane. La fiera si terrà nella giornata di giovedì 19 marzo, preceduta mercoledì sera dalla tradizionale processione del santo patrono. Alcune attività, come le giostre, saranno tuttavia aperte per l’intero week-end e fino al domenica 22 marzo.