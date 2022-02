San Ginese, Fantozzi (Fdi): “Senza adeguati sostegni la filiera del latte sparisce, si devono tutelare allevatori, stalle e aziende”

“Difendere marchio storico e lavoratori devono essere priorità esattamente come mettere nelle condizioni gli allevamenti di ottenere una giusta remunerazione. Il prezzo del latte non può essere inferiore ai costi di produzione. A settembre 2020 le stalle che fornivano il latte ad Arborea non furono difese e da allora il latte lavorato nello stabilimento di Capannori non è lucchese”

Lucca 11/02/2022– “Difendere il marchio storico San Ginese ed i lavoratori devono essere priorità esattamente come mettere nelle condizioni gli allevamenti di ottenere una giusta remunerazione. Senza adeguati sostegni la filiera del latte sparisce, si devono tutelare allevatori, stalle e aziende. Gli allevatori stanno fuggendo di fronte a prezzi del latte alla stalla insufficienti. Del resto, non possiamo non tener conto del grave ritardo della mancata applicazione dell’accordo nazionale sul prezzo del latte, della crisi della zootecnica nella provincia di Lucca con una stalla su tre già chiusa, come sottolinea Coldiretti, alla luce anche degli insostenibili costi di produzione. A settembre 2020 le stalle che fornivano il latte ad Arborea non furono difese e da allora il latte lavorato nello stabilimento di Capannori non è lucchese” dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico.

“Regione e Governo devono mettere in campo gli strumenti e le risorse necessarie a tutela delle stalle, dei lavoratori e del territorio, se la filiera non regge le conseguenze per le aziende del latte sono immediate. Il prezzo del latte non può essere inferiore ai costi di produzione, se le stalle chiudono si disperde un patrimonio immenso di animali e tradizioni, e si favoriscono le importazioni dall’estero. Ci deve essere la volontà di pagare il latte il giusto prezzo e di commercializzare un prodotto come San Ginese frutto delle aziende del territorio”.