Sabato 18 novembre è la festa di San Frediano, compatrono di Lucca e della Diocesi, nonché santo titolare dell’omonima Basilica nel centro di Lucca. Qui venerdì 17 novembre alle ore 18 saranno celebrati i Vespri e, dal Sagrato della Basilica, ci sarà la preghiera di benedizione per la Città con la partecipazione del Coro «R. Baralli». Poi alle ore 19 al ponte sul Serchio, a Montescendi, preghiera di benedizione presso il fiume e omaggio alla statua di S. Frediano con una rappresentanza della parrocchia di Monte S. Quirico. Sabato 18 novembre alle ore 18 solenne concelebrazione eucaristica nel giorno della festa liturgica di San Frediano, presieduta dall’arcivescovo mons. Paolo Giulietti. Partecipa la Cappella Musicale «Polifonica lucchese» diretta dal Maestro Egisto Matteucci. Durante la celebrazione ci sarà anche la Cresima di alcuni adulti. A tal proposito, il Centro diocesano del Catecumenato comunica ai parroci, alle comunità e a tutti gli interessati che la prossima celebrazione della Cresima degli adulti in Diocesi di Lucca si terrà a fine maggio/primi di giugno del 2024. Pertanto, per la necessaria preparazione o altre indicazioni, è richiesto di contattare con urgenza il responsabile diocesano del Centro di Catecumenato, don Franco Cerri (cerrif38@gmail.com).