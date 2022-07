San Cristoforo, la bandiera sventola sul campanile di Barga

BARGA – Siamo saliti in cima al campanile del Duomo, nel punto più alto di Barga da cui si ammira un panorama mozzafiato, ma dove soprattutto dal 18 al 24 luglio sventola ogni anno la Bandiera di Barga, la bandiera dedicata al suo patrono, San Cristoforo, che ricorre il 25 luglio prossimo.

L’esposizione della bandiera segna l’inizio dei festeggiamenti che culminano anche nella solenne processione di San Cristoforo che torna la sera della vigilia, il 24 luglio.

I campanari hanno issato la bandiera sul pennone del Duomo con la presenza e la partecipazione alle operazioni della sindaca di Barga Caterina Campani e del proposto don Stefano Serafini.

Dopo la bandiera il ritorno di un’altra tradizione, il doppio in terza che fino alla festa del patrono si esegue ogni giorno distinto nelle sue tre fasi: rispettando la stessa tradizione di sempre a mezzogiorno in punto si inizia con il rintocco a distesa della campana piccola, poi con il doppio delle tre secolari campane barghigiane e infine la “distesa a galletto” della campana mezzana del Duomo di Barga. Proprio così: alla fine della sonata, la campana mezzana viene nuovamente portata, come si dice in gergo “a bicchiere” o a “galletto”: suona da sola, per alcuni minuti. Lo si fa in onore di una antica tradizione: molti anni fa c’era l’usanza da parte dei nobili proprietari terrieri, in occasione della ricorrenza del patrono, di invitare a desinare i contadini dei loro poderi, posti all’esterno del castello.

La mezzana alla fine del doppio del Duomo, doveva ricordare a questi ultimi, di tirare il collo ai galletti che sarebbero stati poi consumati nell’occasione del pranzo…

Da qui la sonata singola della campana mezzana, portata “a galletto” anche per il San Cristoforo 2022.

FONTE NOITV