San Biagio, tutti i provvedimenti di viabilità

Per agevolare le operazioni di montaggio e sgombero delle attrezzature fieristiche e garantire lo svolgimento in sicurezza della fiera patronale di San Biagio, in programma venerdì 3 e sabato 4 febbraio in centro storico, il comando della polizia municipale di Pietrasanta ha ordinato i seguenti provvediamenti di viabilità che, dove non diversamente specificato, devono considerarsi vigenti dalle 20 di giovedì 2 alle 10 di domenica 5 febbraio.

Piazza Matteotti: divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 di mercoledì 1° febbraio alle 14 di lunedì 6; divieto di transito dalle 5 di venerdì 3 alle 10 di domenica 5 e, comunque, fino al termine delle operazioni di pulizia, ad eccezione dei veicoli utilizzati dai concessionari e dalla logistica della Fiera.

Viale San Francesco: divieto di transito tra la Provinciale per Vallecchia e via Marconi, con possibilità di passaggio per chi abita lungo questo tratto e nelle traverse interne, negli orari 6-8,30 e 19,30-6 dei due giorni della fiera, per raggiungere proprie le abitazioni.

Provinciale per Vallecchia: senso unico di marcia verso nord nel tratto compreso tra la rotatoria e via dell’Accademia. Fra piazza Matteotti e viale San Francesco divieto transito (con possibilità di uscita ai veicoli già in sosta) dalle 5 di venerdì 3 alle 10 di domenica 5 febbraio, ad eccezione dei mezzi di polizia, logistica e operatori della fiera, di abitanti e di quelli al servizio di abitanti nel tratto che abbiano resedi private per il ricovero dei propri veicoli (uscita obbligatoria sarà in direzione nord); divieto assoluto di transito, invece, giovedì 2 febbraio in orario serale, per il tempo necessario al posizionamento delle barriere anti intrusione.

Via Marconi: fra via Fossetto e piazza Matteotti, il divieto di sosta già istituito presente in alcuni tratti viene esteso all’intera lunghezza dalle 20 di giovedì 2 alle 10 di domenica 5 febbraio, implementato con divieto di transito dall’inizio delle operazioni di posizionamento delle barriere anti intrusione nel tratto compreso tra viale San Francesco e piazza Matteotti (fino alle 10 di domenica) e tra via Avis Donatori di Sangue e viale San Francesco (dalle 5 di venerdì 3 alle 10 di domenica), ad eccezione dei veicoli della logistica e degli operatori della fiera titolati ad accedere ai posteggi assegnati.

Via Fossetto: per chi proviene da nord, obbligo di svolta a sinistra in via Accademia con facoltà, solo per i residenti, di raggiungere le abitazioni sottostanti quest’ultima strada.

Via Accademia: istituito il senso unico, in direzione mare-monti, fra via Fossetto e le aree di sosta.

Piazza Statuto: con esclusione dei concessionari della fiera, divieto di sosta su tutta l’area e lungo il lato esterno sud, tra le vie Mazzini e Marzocco; divieto di transito su tutta la piazza, eccetto lungo il lato esterno sud, fra via del Marzocco e via del Teatro.

Via Capriglia: fra via Martiri di Sant’Anna e piazza Statuto, doppio senso di circolazione per i soli veicoli Ersu e della Croce Verde in servizio d’emergenza.

Via Avis-Donatori di Sangue: divieto di transito e sosta dalle 6 di venerdì 3 alle 10 di domenica 5. Durante questo periodo, la circolazione sulla statale Aurelia, in entrambe le direzioni di marcia, alla rotatoria di via I° maggio-Avis sarà disciplinata da divieto di svolta in via Avis, con possibilità di raggiungere la parte a monte della linea ferroviaria tramite l’utilizzo del sottopasso per località Torraccia (lungo l’Aurelia, nei pressi della stazione di servizio Agip) e proseguire per i successivi itinerari di via Torraccia-Fossetto-Accademia oppure direttamente sulla Provinciale per Vallecchia e, in direzione centro città, fino all’intersezione con viale San Francesco, percorrendo poi via Martiri di Sant’Anna e via Capriglia.

Durante le operazioni di spunta, indicativamente tra le 7,30 e le 9,30 del 3 e 4 febbraio, agli operatori saranno consentiti transito e sosta lungo via Avis, in deroga ai divieti esistenti e senza recare intralcio alla circolazione dei mezzi di emergenza.

Via Garibaldi: da vicolo Porta a Lucca in direzione nord (verso vicolo delle Monache), per una lunghezza di m. 10 circa, divieto di sosta dalle 20 di giovedì 2 febbraio fino alla rimozione delle barriere anti intrusione, con divieto di transito durante le operazioni di posa e rimozione delle stesse.

Via Oberdan: dalle 5 del 3 febbraio alle 10 del 5, l’accesso alle aree intercluse sarà consentito da piazza Carducci-Stazione via Caduti nei lager nazisti e il lungo ferrovia, fino all’area Lotti, mediante l’istituzione temporanea del doppio senso di circolazione regolato da semaforo mobile sul lungo ferrovia.

Parcheggio “I Glicini”: divieto di transito e sosta, ad eccezione dei veicoli degli operatori della fiera.

Via Crocialetto: tra le vie Oberdan e Caduti nei lager nazisti, divieto di transito ai veicoli eccetto quelli presenti in sosta all’installazione della segnaletica, ai quali sarà consentita la permanenza o la sola uscita nella direzione di marcia monti-mare, senza possibilità di ritorno fino al ripristino dell’ordinaria regolamentazione del traffico.

Lungo ferrovia (collegamento fra via Caduti lager nazisti e area Lotti): senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile, per accesso degli aventi diritto alle rimesse sotterranee e agli autorizzati ZTL.

Piazza Carducci: dalle 5 di venerdì 3 febbraio alle 10 di domenica, istituzione temporanea del doppio senso di circolazione lungo il braccio di piazza Stazione che collega quest’area con piazza Carducci, per consentire ai veicoli di arrivare o uscire dagli spazi di sosta nell’area Lotti.

Via Sant’Agostino: temporaneo divieto di transito nelle ore serali di giovedì 2 per il posizionamento delle barriere anti intrusione. Divieto di transito e sosta dalle 20 del 2 alle 10 del 5 febbraio nel tratto compreso fra vicolo Lavatoi e piazza Duomo. Alla rotatoria via Sauro-via Santini, per i veicoli provenienti da via Garibaldi, sarà prevista una doppia segnaletica d’indicazione: itinerario alternativo in direzione mare, con transito lungo la statale Aurelia; in direzione centro città, indicante “strada a fondo chiudo chiuso”, con accesso consentito solo fino a piazza delle Poste-Stazione e area Lotti.

Statale Aurelia: sospensione del divieto di sosta sulla pista ciclabile, fra viale Apua e via Osterietta, dalle 8 di venerdì 3 alle 20 di sabato 4 febbraio.

In occasione della manifestazione viene sospeso il divieto di sosta vigente nel centro storico di Pietrasanta per la pulizia stradale e, nei giorni di giovedì 2 (dalle 22,00 alle 24,00), venerdì 3 (dalle 00,00 alle 12 e dalle 19 alle 24) e sabato 4 (dalle 6 alle 12 e dalle 19 alle 24), anche la funzionalità del sistema di videosorveglianza ai tre varchi Ztl/Apu.