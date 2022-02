San Biagio, torna la fiera in centro storico

Colori e profumi che si sprigionano dalle bancarelle. Palloncini, zucchero filato, le voci dei bambini che riempiono anche quegli spazi lasciati più vuoti, per rispettare le normative di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria: la Fiera di San Biagio torna a Pietrasanta baciata dal sole, in un’atmosfera di giusta attenzione e gioia palpabile.

“E’ stata un’emozione davvero grande – ha sottolineato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – rivedere le persone camminare fra i banchi, per le vie del centro, in modo ordinato e con le precauzioni che il periodo richiede ma, comunque, con la voglia di esserci. Ringrazio gli uffici e i tecnici comunali, la nostra polizia municipale, gli assessori e tutti coloro che hanno lavorato, fra mille incertezze, per regalare a Pietrasanta questi due giorni di serenità e speranza”.

I banchi, organizzati con il proprio punto igienizzazione per le mani, sono stati dislocati nelle piazze Duomo, Giordano Bruno, Carducci, Matteotti e nelle vie Oberdan e Marconi. Senza espositori la provinciale Vallecchia, come anche la centralissima via Mazzini.

Le persone, con la mascherina correttamente indossata, hanno iniziato a passeggiare fin dalle prime ore del mattino sotto gli occhi attenti della polizia municipale e degli operatori del Muttley’s Group Versilia, a supporto degli agenti per garantire il rispetto delle disposizioni di sicurezza.