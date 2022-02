San Biagio, respinti 4 operatori per mancanza del green pass

Quattro operatori “respinti” per mancanza della certificazione verde, 24 domande accolte alla “spunta”, verifiche su occupazione del suolo pubblico ed esposizione dei prezzi della merce in vendita, controllo degli accessi al circuito di fiera e della circolazione stradale per la sicurezza dei frequentatori del vicino Luna Park: è, in estrema sintesi, l’attività svolta dalla polizia municipale di Pietrasanta durante la due giorni di San Biagio, il 3 e 4 febbraio.

Tutto l’organico della polizia cittadina (3 ufficiali e 24 agenti) è stato impegnato, a turnazione, sulla fiera: “Da una parte – spiega il comandante Giovanni Fiori – dover gestire ‘solo’ 154 banchi ci ha facilitato il compito; dall’altra, questo lavoro si è rivelato comunque molto complesso, soprattutto per le necessità legate alle disposizioni anti contagio: la definizione del nuovo assetto degli espositori in centro storico, complice l’esclusione di via Mazzini dal circuito di fiera; la gestione differente di attività come la spunta che, finora, avveniva ‘sul momento’ e invece ha richiesto una fase di prenotazione; le maggiori verifiche sugli stessi operatori fieristici”. Il tutto associato all’attività di ordinaria amministrazione “che non è stata interrotta né rallentata – prosegue Fiori – tanto che, durante l’organizzazione logistica dell’evento, abbiamo seguito istruttoria e predisposizione di una trentina di ordinanze in materia di viabilità e traffico. E per questo rivolgo un ringraziamento e un plauso a tutti gli ufficiali e al personale del Comando”.

I due giorni della fiera sono trascorsi senza violazioni di rilievo: pochi i casi di mascherina non correttamente indossata ripresi sia dagli agenti della Municipale, sia dall’associazione Muttley’s Group Versilia, con immediata risoluzione del problema da parte degli interessati; anche l’attività di “informazione” condotta dalla polizia cittadina verso gli operatori, per la corretta pubblicità dei prezzi della merce in vendita, è stata accolta di buon grado.

“Anche in questa occasione – sottolinea l’assessore alla polizia municipale, Andrea Cosci – i nostri agenti hanno svolto sul territorio un lavoro preziosissimo e puntuale, a tutela e garanzia del sereno svolgimento della fiera. Voglio ringraziarli, a nome mio personale e di tutta l’amministrazione comunale, per l’ennesima grande prova di vicinanza e professionalità che hanno dato alla comunità di Pietrasanta”.