San Biagio: due giorni di fiera nella Piccola Atene

Circa 200 gli espositori presenti, secondo quanto riferito dal Comune di Pietrasanta che organizza la fiera. Non solo prodotti tipici e artigianato ma anche la tradizionale fiera degli animali, che trova spazio di fronte al municipio e che rappresenta da anni un polo di attrazione per le famiglie.

Previste anche attività per i bambini con la fattoria didattica ed i colori naturali. Il mercatino contadino infine per la spesa a km zero, direttamente dagli agricoltori, nel rispetto dei principi della tracciabilità, sostenibilità e trasparenza. Musei cittadini aperti e anche la celebre Sala del Coniglio in centro.

La benedizione della gola al Duomo di San Martino è uno dei momenti più partecipati dai fedeli di tutta la Versilia. Diverse le funzioni in agenda per le due giornate di San Biagio e di “San Biagino”, come i pietrasantini definiscono il giorno successivo al 3 febbraio.