SALVO L’ASILO NIDO ‘ANGELO CUSTODE’ DI TASSIGNANO GRAZIE ALLA SINERGIA TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI.A SETTEMBRE RIAPRIRA’ REGOLARMENTE

Intanto il Comune ha partecipato ai bandi Pnrr chiedendo un finanziamento per realizzare un nido nell’immobile della ex scuola primaria di Tassignano

E’ salvo l’asilo nido ‘Angelo Custode’ di Tassignano grazie alla sinergia venutasi a creare tra l’amministrazione comunale e i privati e a settembre riaprirà regolarmente. La struttura per la prima infanzia gestita dalla cooperativa MI.TO ha rischiato di chiudere a causa di difficoltà di vario genere nel portare avanti la gestione della struttura. Difficoltà che la cooperativa MI.TO ha rappresentato all’amministrazione Menesini, che si è prontamente attivata per l’apertura di un tavolo pubblico-privato per trovare una soluzione e quindi scongiurare la chiusura della struttura e salvare così 25 posti a disposizione di bambini dai 4 ai 36 mesi e 9 posti di lavoro. Al tavolo, insieme al Comune hanno preso parte l’Opera Pia G.s. Ghilarducci, la parrocchia di Tassignano, la Misericordia di Capannori e la cooperativa La Ga

“Tenevamo molto che il nido di Tassignano continuasse la sua importante attività per soddisfare le esigenze delle famiglie di questa zona e del territorio in generale – spiegano l’assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti e il consigliere comunale Gaetano Ceccarelli -. Per questo motivo non appena informata delle difficoltà che la struttura stava attraversando l’amministrazione comunale ha immediatamente convocato un tavolo e con il contributo di tutti i soggetti partecipanti, che ringraziamo, è stata trovata una soluzione e scongiurata la chiusura della struttura che riaprirà regolarmente a settembre. Un risultato importante ottenuto grazie al gioco di squadra. Si tratta di una soluzione ‘ponte’ – spiegano ancora Cecchetti e Ceccarelli -, poiche il Comune ha partecipato ai bandi del Pnrr chiedendo finanziamenti per la realizzazione di un asilo nido nell’immobile che ospitava la scuola primaria di Tassignano, che si trova vicino al nido ‘Angelo Custode’, tramite la sua demolizione e ricostruzione. Quindi se otterremo il finanziamento a Tassignano nascerà un asilo nido pubblico”.

Nel mese di luglio, e precisamente il 23, 27 e 30 luglio, presso il nido ‘Angelo Custode’ si terranno alcuni Open day rivolti alle famiglie. Per informazioni e prenotazioni tel 0583-935021 .