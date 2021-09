Salvini lancia la campagna di Marchetti ad Altopascio

ALTOPASCIO – Nel corso del tour elettorale in giro per l’italia in vista delle amministrative del prossimo fine settinmana, Matteo Salvini ha fatto tappa ad Altopascio a sostegno della candidatura di Maurizio Marchetti.

Per questa tornata il centrodestra si presenta unito insieme a tre liste civiche. Il numero uno della lega ha incontrato gli elettori in piazza Gramsci.

Con Salvini sono intervenuti il commissario regionale della Lega Mario Lolini, Francesco Fagni, il commissario provinciale Cavirani e il capogruppo in consiglio regionale Elisa Montemagni.