SALVATORI: ALLA EX SCUOLA PRIMARIA DI AZZANO UN CENTRO CIVICO IN GESTIONE DIRETTA ALLA CITTADINANZA

Partecipato incontro ad Azzano per Valentina Salvatori e Creare Futuro in cui si è discusso del nuovo centro civico in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Azzano e degli interventi sui servizi .

La candidata sindaca Salvatori ha esposto, tra gli altri progetti, “Montagna Viva” programma di interventi mirati per chi sceglie di vivere in collina, tra lavori pubblici, sicurezza, decoro urbano e nuovi servizi. In particolare sulla frazione di Azzano, l’idea emersa dal confronto con la cittadinanza in questi mesi é quella di costituire da subito un centro civico di servizi nell’edificio dell’ex scuola primaria Michelangelo da affidare in gestione diretta alla cittadinanza di Azzano tramite la Pubblica Assistenza la Filarmonica e le altre associazioni attive ad Azzano. La costituzione del nuovo centro civico seguirà al progetto già intrapreso dall’amministrazione comunale per dotare la frazione della copertura totale del segnale telefonico e dati. In chiusura dell’incontro, l’annuncio di un nuovo intervento complessivo all’impianto di depurazione a totale soluzione dei problemi odoriferi che interessano i cittadini di Azzano.