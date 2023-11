SALVATO UN CANE DAI VIGILI DEL FUOCO

Squadra della sede centrale di Lucca è intervenuta in località Fabbriche di Casabaciana, nel comune di Bagni di Lucca per il recupero di un cane da caccia che durante una battuta si era introdotto all’interno di una tubazione di scolo delle acque non riuscendo più a fare ritorno da dove era entrato.

I vigili del fuoco, tramite l’utilizzo di una apposita sonda endoscopica, sono riusciti ad individuare il punto esatto dove l’animale si trovava e di conseguenza hanno provveduto ad effettuare un apertura sulla tubazione per poter portare in salvo il cane. Il cane è stato consegnato al suo proprietario e le sue condizioni sono buone.