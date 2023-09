SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO UN CICLISTA – DISPERSA ANCHE UNA CANOA

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti alle ore 11:05 nel comune di Scandicci in presso il parco di Poggio Valicaia nei pressi del lago di San Zanobi, per il soccorso ad un ciclista caduto in zona impervia. I Vigili del fuoco hanno recuperato e trasportato l’uomo al veicolo sanitario per il successivo trasporto in ospedale.

Dalle ore 11:10, i Vigili del fuoco stanno intervenendo nel comune di Signa in Via dei Renai, per la ricerca di una persona alla conduzione di una canoa vista scomparire in acqua nel lago.

Inviato il nucleo sommozzatori e il mezzo nautico per le ricerche sullo specchio d’acqua. Ricerche in corso.

Alle ore 11:35 , i Vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo sono intervenuti nel comune di Borgo San Lorenzo in località Campestri, per il soccorso di un ciclista che si è infortunato in zona impervia, recuperato con l’elisoccorso Pegaso.