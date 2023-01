Questo pomeriggio è arrivata un’attivazione per un recupero in località Pania di Corfino. Un cacciatore, in evidente stato di difficoltà a causa delle condizioni ambientali (neve molto dura), ha richiesto aiuto al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono stati inviati i Vigili del Fuoco con l’elicottero Drago, che ha provveduto al recupero del cacciatore lasciando sul posto il suo cane e tre unità di VVF, che avevano raggiunto il cacciatore a piedi. Veniva quindi richiesto, tramite chiamata alla centrale 118, l’intervento del Soccorso Alpino per provvedere al recupero dei VVF e dell’animale, che si trovavano in terreno impervio, su un terrazzino di circa 4-5 metri in pendenza con successivo salto di roccia di circa 15/20 mt

L’elisoccorso regionale Pegaso 3 con il tecnico di elisoccorso del CNSAS si è diretto verso la Pania di Corfino e ha proceduto quindi al recupero per poi rientrare alla base di Cinquale (MS).