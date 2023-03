SALVATI SULLA TAMBURA DAI VIGILI DEL FUOCO

I vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo di Garfagnana, con l’ausilio dell’elicottero Drago del nucleo VF di Cecina (LI), sono intervenuti sul monte Tambura, per soccorrere 2 donne con un cagnolino che si trovavano in difficoltà su un sentiero innevato.

Le donne, insieme al cane, sono state recuperate in buone condizioni di salute dall’elicottero Drago, per poi essere affidate ai sanitari del 118 presso il campo sportivo di Gramolazzo, dove l’elicottero è atterrato.