salvati due caprioli dai vigili del fuoco

vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questa mattina alle 10:00 presso Villa Rospigliosi in via Firenze per soccorrere due caprioli finiti in una delle vasche ornamentali all’interno del parco della villa.

I due animali, dopo essere stati recuperati e dopo aver verificato che non fossero feriti, sono stati liberati nel bosco adiacente.