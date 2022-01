Saluto in Municipio al nuovo comandante dei Carabinieri

Visita in Municipio per il Luogotenente dei carabinieri Angelo Meoli, neo comandante della stazione Carabinieri di Pietrasanta. Meoli ha incontrato il sindaco Alberto Stefano Giovannetti che, a nome dell’amministrazione comunale, ha presentato il più cordiale benvenuto e offerto un piccolo omaggio. “Fondamentale sarà lo scambio di informazioni fra noi e l’ente municipale – ha detto il comandante – per il controllo del territorio ma soprattutto in chiave di prevenzione”. “La nostra collaborazione sarà massima e aperta – ha garantito Giovannetti – la sicurezza dei cittadini e degli ospiti di Pietrasanta è un bene che vogliamo assolutamente custodire”.