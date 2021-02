Saluti romani al funerale del padre del sindaco A Pietrasanta: dopo esequie dedicato anche il ‘Presente’

(ANSA) – LUCCA, 01 FEB – Ancora saluti romani al centro delle polemiche. Dopo i fatti di Cogoleto (Genova), con tre consiglieri comunali denunciati per aver fatto più volte il saluto romano nella Giornata della memoria mentre si votavano alcune delibere, questa volta è accaduto a Pietrasanta (Lucca), ai funerali di Adriano Giovannetti, imprenditore di 84 anni nonchè padre del primo cittadino di Pietrasanta Alberto Giovannetti. L’uscita del feretro dal Duomo è stata accompagnata da alcune braccia tese e dalla frase ‘Camerata Adriano presente’.

Il saluto romano, fatto da una decina di persone, sarebbe stato innescato proprio dal ‘Presente’, chiamato da Massimiliano Simoni, di Fratelli d’Italia, già assessore e presidente della Fondazione Versiliana. “Ma prima che qualcuno si offenda per chissà cosa – ha dichiarato lo stesso Simoni -, voglio chiarire che questa mia chiamata, così si definisce, non ha alcun significato nostalgico o fascista, ma semplicemente si rifà al contesto militare. Quando muore un militare, infatti, viene appunto salutato con la chiamata del presente per testimoniare che continuerà a vivere nella memoria di ognuno di noi. E il ricordo di Adriano ‘Seardo’ Giovannetti per quello che ha rappresentato, per la sua coerenza, per i suoi ideali resterà sempre presente in tanti di noi”.

Giovanetti, che non aveva mai nascosto le sue convinzioni politiche, era un imprenditore molto noto e benvoluto a Pietrasanta, titolare dell’agraria Seardo. Al suo funerale erano presenti numerose persone, molte delle quali non sono riuscite a entrare nella chiesa, dove l’ingresso era contingentato a causa delle norme anti Covid. Per questo, quando il feretro è uscito, i saluti romani che hanno accompagnato il commiato non sono passati inosservati.

Gli episodi di Cogoleto prima e di Pietrasanta poi non sono i soli che hanno fatto discutere negli ultimi giorni: di ieri la notizia della festa di commiato dal lavoro di un dipendente del Comune di Napoli, salutato col taglio di una torta sulla quale era stato stampato il volto di Benito Mussolini.

A rivelare quanto accaduto – dopo aver appreso della cerimonia attraverso post e foto dei partecipanti – sono stati i presidenti della Federazione Italia-Israele e dell’associazione Italia-Israele di Napoli. Il 29 gennaio scorso inoltre un consigliere comunale di Biella, Franco Mino, è stato costretto a dimettersi per un post antisemita scritto in occasione della Giornata della memoria.

(ANSA).