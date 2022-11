Salute mentale infanzia adolescenza:  un approfondimento sulla multiculturalità nella presa in carico riabilitativa

Pisa, 30 novembre 2022 – Nel corso del mese di novembre si è tenuto, nell’auditorium della Scuola edile di Pisa, il seminario “La Multiculturalità nella presa in carico riabilitativa in contesto Salute mentale infanzia adolescenza”, destinato a tutti gli operatori della struttura Professioni sanitarie riabilitazione in Salute mentale infanzia adolescenza(SMIA), ma anche a neuropsichiatri infantili e psicologi.

Nelle due edizioni dell’evento (17 e 24 novembre) le docenti – l’antropologa e mediatrice etnoclinica Michaela Memè e la psicologa Caterina Bertilotti – hanno illustrato e approfondito gli argomenti del seminario, suscitando alcune importanti riflessioni e un vivo dibattito sul tema dell’accoglienza dell’utente di altra cultura e sul ruolo della mediazione nel facilitare la comunicazione tra utente e operatore della riabilitazione.

Le due docenti hanno quindi condiviso con tutti i discenti un’esperienza emotiva particolarmente significativa.

Un grazie speciale, oltre che alle dottoresse Memè e Bertilotti, va anche a chi ha programmato, pianificato e progettato l’evento ma soprattutto a tutti i partecipanti all’incontro, che si sono fatti coinvolgere nell’intensa atmosfera emotivo-relazionale che si respirava nel gruppo.

Il seminario ha rappresentato per i professionisti presenti un nuovo segnale di graduale ritorno alla normalità dopo un periodo molto complesso per l’attività clinica ma anche per quella formativa.

In allegato la foto dei docenti con il direttore della struttura di Riabilitazione in Salute mentale. Da sinistra: la dottoressa Milena Gemignani, la dottoressa Michaela Memé e la dottoressa Caterina Bertilotti.

(sdg)